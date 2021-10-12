В МИД России высказались об обвинениях США по поводу поставок российского газа в Европу

Обвинения Соединённых Штатов в том, что Россия использует газовые поставки в качестве инструмента давления, являются «бесстыдными». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путём поставок наших энергоресурсов», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Россия не заинтересована в использовании поставок газа для оказания политического давления, пояснил он.

Заявление Соединённых Штатов является элементом информационной войны, считают в МИД.

«Нас всегда будут обвинять во всём — мы это знаем, но Москва последовательно работает для стабилизации рынка, не в наших интересах раскачивать эту лодку», — дополнил Рябков.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты желают поссорить Россию и Европу в энергетической сфере.