В МИД России высказались об обвинениях США по поводу поставок российского газа в Европу
- РИА Новости
«Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путём поставок наших энергоресурсов», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Россия не заинтересована в использовании поставок газа для оказания политического давления, пояснил он.
Заявление Соединённых Штатов является элементом информационной войны, считают в МИД.
«Нас всегда будут обвинять во всём — мы это знаем, но Москва последовательно работает для стабилизации рынка, не в наших интересах раскачивать эту лодку», — дополнил Рябков.
Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты желают поссорить Россию и Европу в энергетической сфере.