В МИД России высказались об обвинениях США по поводу поставок российского газа в Европу

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Обвинения Соединённых Штатов в том, что Россия использует газовые поставки в качестве инструмента давления, являются «бесстыдными». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России высказались об обвинениях США по поводу поставок российского газа в Европу
  • РИА Новости

«Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путём поставок наших энергоресурсов», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Россия не заинтересована в использовании поставок газа для оказания политического давления, пояснил он.

Заявление Соединённых Штатов является элементом информационной войны, считают в МИД. 

«Нас всегда будут обвинять во всём — мы это знаем, но Москва последовательно работает для стабилизации рынка, не в наших интересах раскачивать эту лодку», — дополнил Рябков.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты желают поссорить Россию и Европу в энергетической сфере.

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