Лавров: США намерены поссорить Россию и Европу в газовом вопросе

Соединённые Штаты желают поссорить Россию и Европу в энергетической сфере, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Это не скрывают США: они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере», — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

По его словам, Соединённые Штаты стремятся «снизить взаимозависимость» России и Европы.

6 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен в Европе.

Глава государства подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.