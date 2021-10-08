Посол ЕС заявил об угрозе для репутации России из-за высоких цен на газ

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что высокие цены на газ в Европе несут риски для репутации российской стороны как газового поставщика.

Об этом он заявил в интервью РБК.

«С российской стороны должна быть определённая обеспокоенность, поскольку, во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надёжного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что отсутствие реакции России на соответствующую ситуацию могут расценить в Евросоюзе как попытку «оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен в Европе. Глава государства подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

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