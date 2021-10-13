Путин заявил о возможности выхода России на рекордные объёмы поставок газа

Россия выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок до конца 2021 года, заявил российский президент Владимир Путин.

«Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объём поставок газа на глобальный рынок», — цитирует РИА Новости слова Путина на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, для любого рынка важна стабильность и предсказуемость.

Также он добавил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед партнёрами.

Ранее Путин заявил, что дефицит электроэнергии стал причиной роста цен на газ в Европе, а не наоборот.

Лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.