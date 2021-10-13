Путин заявил о возможности выхода России на рекордные объёмы поставок газа

Короткая ссылка
Россия выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок до конца 2021 года, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил о возможности выхода России на рекордные объёмы поставок газа
  • РИА Новости

«Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объём поставок газа на глобальный рынок», — цитирует РИА Новости слова Путина на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, для любого рынка важна стабильность и предсказуемость.

Также он добавил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед партнёрами.

Ранее Путин заявил, что дефицит электроэнергии стал причиной роста цен на газ в Европе, а не наоборот.

Лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить