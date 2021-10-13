Путин заявил о возможности выхода России на рекордные объёмы поставок газа
- РИА Новости
«Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объём поставок газа на глобальный рынок», — цитирует РИА Новости слова Путина на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
По его словам, для любого рынка важна стабильность и предсказуемость.
Также он добавил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед партнёрами.
Ранее Путин заявил, что дефицит электроэнергии стал причиной роста цен на газ в Европе, а не наоборот.
Лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.