Новак: Россия и ФРГ обсуждают транзит газа через Украину после 2024 года

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Россия и Германия ведут консультации о транзите газа через Украину после 2024 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: Россия и ФРГ обсуждают транзит газа через Украину после 2024 года
  • Reuters

«Вот то, что вы говорите, — мы встречаемся с Вальдерзее (спецпредставитель немецкого правительства по транзиту газа через Украину. — RT)... как раз мы консультируемся относительно этой ситуации», — приводит РИА Новости слова Новака.

По его словам, пока что не стоит переводить эти переговоры в публичную плоскость.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее заявил о соблюдении Москвой контрактов на поставки газа в Европу.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что увеличение поставок по газопроводу «Северный поток — 2» могло бы снизить напряжённость на европейском рынке газа.

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