Новак: Россия и ФРГ обсуждают транзит газа через Украину после 2024 года
- Reuters
«Вот то, что вы говорите, — мы встречаемся с Вальдерзее (спецпредставитель немецкого правительства по транзиту газа через Украину. — RT)... как раз мы консультируемся относительно этой ситуации», — приводит РИА Новости слова Новака.
По его словам, пока что не стоит переводить эти переговоры в публичную плоскость.
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее заявил о соблюдении Москвой контрактов на поставки газа в Европу.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что увеличение поставок по газопроводу «Северный поток — 2» могло бы снизить напряжённость на европейском рынке газа.