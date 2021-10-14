В ФРГ заявили о соблюдении Москвой контрактов на поставки газа в Европу

Правительство Германии официально подтвердило информацию о соблюдении Россией контрактов по поставкам газа в Европу, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке.

13 октября президент России Владимир Путин заявил о возможности выхода страны на рекордные объёмы поставок газа.