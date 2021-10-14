В ФРГ заявили о соблюдении Москвой контрактов на поставки газа в Европу

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Правительство Германии официально подтвердило информацию о соблюдении Россией контрактов по поставкам газа в Европу, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
В ФРГ заявили о соблюдении Москвой контрактов на поставки газа в Европу
  • AP

«Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке.

13 октября президент России Владимир Путин заявил о возможности выхода страны на рекордные объёмы поставок газа.

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