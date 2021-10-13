Песков заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа в Европу по «верхней планке»

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Россия выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа в Европу по «верхней планке»
  • РИА Новости

«Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до максимума все объёмы поставок увеличены, до возможного максимума в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров», — сказал он.

При этом сверх контракта газ в Европу из России в настоящий момент поставляться не может, добавил Песков.

«Это лучше адресовать вопросы непосредственно «Газпрому», — отметил он.

Ранее в «Газпроме» заявили, что выполняют все заявки по поставкам газа в Европу.

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