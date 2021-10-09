В «Газпроме» заявили, что выполняют все заявки по поставкам газа в Европу

Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что компания удовлетворяет все заявки своих покупателей по поставкам газа в Европу и действует в соответствии с ними.

«Мы удовлетворяем все заявки наших покупателей и действуем в соответствии с этими заявками», — приводит ТАСС её слова.

На сессии Петербургского международного газового форума Бурмистрова заявляла, что «Газпром» планомерно поставляет дополнительный газ по всем маршрутам в Европу, в том числе и через Украину.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

Российский лидер при этом подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.