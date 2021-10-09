В «Газпроме» заявили, что выполняют все заявки по поставкам газа в Европу
- AP
«Мы удовлетворяем все заявки наших покупателей и действуем в соответствии с этими заявками», — приводит ТАСС её слова.
На сессии Петербургского международного газового форума Бурмистрова заявляла, что «Газпром» планомерно поставляет дополнительный газ по всем маршрутам в Европу, в том числе и через Украину.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.
Российский лидер при этом подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.