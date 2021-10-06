Путин поддержал идею увеличить предложение газа на рынке через Санкт-Петербургскую биржу

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, при этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку.

Президент напомнил, что предложение перейти на биржевую торговлю газом было сделано, а потом продвигалось и было продвинуто экспертами ЕК прошлого созыва, в основном британскими экспертами.

«Где теперь эти британские эксперты, где теперь их предложения — понятно, а потребитель в континентальной Европе, безусловно, страдает от реализации этих предложений», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что если биржевая торговля собьёт ажиотажный спрос, то «можно это сделать, только не в ущерб себе».

«Но в целом биржевая торговля газом, она не очень эффективна, потому что несёт в себе много рисков. Это же не часы, трусы и галстуки, не машины и даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определённой ситуации на рынке. Газ так не торгуется», — добавил российский лидер.

Также Владимир Путин во время совещания призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу.

По словам главы государства, не следует ставить другие страны «в трудное положение» и подрывать доверие «Газпрома» как абсолютно надёжного партнёра.