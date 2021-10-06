Путин призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу. По словам главы государства, не следует ставить другие страны «в трудное положение» и подрывать доверие к «Газпрому» как абсолютно надёжному партнёру.

«Николай Григорьевич, я должен вернуться, к сожалению, к газовым вопросам, там много спекуляции на этот счёт. Смотрите, «Газпром» считает, что ему экономически целесообразнее было бы, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам. Именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал. Давления больше в трубе, меньше выброса в атмосферу CO₂, дешевле всё получается, под $3 млрд по году. Но я прошу этого не делать», — сказал Путин, обращаясь к министру энергетики Николаю Шульгинову.

Глава государства подчеркнул, что нужно «полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке через территорию Украины, через ГТС Украины».

«Во-первых, не надо ставить (другие страны. — RT) в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не надо подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях. Я прошу вас как министра энергетики взять под личный контроль соблюдение всех контрактных обязательств по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины», — заявил Путин.

Ранее президент России отметил, что переход к биржевой торговле газом и отказ от долгосрочных контрактов по доставке энергоресурсов стали ошибкой представителей европейских стран.