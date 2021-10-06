Путин назвал ошибкой отказ Европы от долгосрочных контрактов по газу

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Переход к биржевой торговле газом и отказ от долгосрочных контрактов по доставке энергоресурсов стали ошибкой представителей европейских стран. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.
Путин назвал ошибкой отказ Европы от долгосрочных контрактов по газу
  • РИА Новости

«Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава, и вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом», — сказал он на совещании по вопросам развития энергетики.

В настоящее время, отметил Путин, стало очевидным, что такой подход оказался ошибочным.

Ранее российский лидер заявил, что из-за спекуляций на проблемах климатических изменений на европейском энергорынке наблюдается «истерика и неразбериха».

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