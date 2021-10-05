Путин высказался об «истерике и неразберихе» на энергорынке ЕС
- РИА Новости
«Вы видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — сказал глава государства.
Как ранее рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, повышение цен на электричество в Европе связано с удорожанием газа и переходом на зелёную энергетику, такая ситуация может продлиться до зимы.
По его словам, влияние оказывает «геополитическая напряжённость», а также «зависимость стран» от поставляемого Россией газа.
Также власти еврозоны договорились следить за динамикой цен на энергию, чтобы они не подрывали восстановление экономики региона.
5 октября цена на газ в Европе во время торгов побила исторический максимум и достигла $1426 за 1 тыс. куб. м.