Путин высказался об «истерике и неразберихе» на энергорынке ЕС

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Из-за спекуляций на проблемах климатических изменений на европейском энергорынке наблюдается «истерика и неразбериха», заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
Путин высказался об «истерике и неразберихе» на энергорынке ЕС
  • РИА Новости

«Вы видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — сказал глава государства.

Как ранее рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, повышение цен на электричество в Европе связано с удорожанием газа и переходом на зелёную энергетику, такая ситуация может продлиться до зимы.

По его словам, влияние оказывает «геополитическая напряжённость», а также «зависимость стран» от поставляемого Россией газа.

Также власти еврозоны договорились следить за динамикой цен на энергию, чтобы они не подрывали восстановление экономики региона.

5 октября цена на газ в Европе во время торгов побила исторический максимум и достигла $1426 за 1 тыс. куб. м.

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