Власти еврозоны будут отслеживать динамику цен на энергию

Глава совета министров финансов стран Еврогруппы Паскаль Донохью заявил, что власти еврозоны договорились следить за динамкой цен на энергию, чтобы они не подрывали восстановление экономики региона.

«Необходимо работать с социальными последствиями нынешнего скачка цен, защитить наиболее уязвимые семьи от энергетической бедности за счёт целенаправленных мер», — приводит РИА Новости его слова.

Однако от роста стоимости энергии страдают не только жители, но и бизнес региона, особенно малый и средний, добавил Донохью.

«Мы договорились, что необходимо мониторить динамику цен на энергию и учитывать их при формировании бюджетной политики, чтобы они не подрывали восстановление экономики, которое наблюдается в настоящее время», — отметил он.

Ранее экономист Forbes Дэвид Блэкмон в своей статье заявил, что политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести европейские страны к «энергетической катастрофе» предстоящей зимой.