Власти еврозоны будут отслеживать динамику цен на энергию
- Reuters
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«Необходимо работать с социальными последствиями нынешнего скачка цен, защитить наиболее уязвимые семьи от энергетической бедности за счёт целенаправленных мер», — приводит РИА Новости его слова.
Однако от роста стоимости энергии страдают не только жители, но и бизнес региона, особенно малый и средний, добавил Донохью.
«Мы договорились, что необходимо мониторить динамику цен на энергию и учитывать их при формировании бюджетной политики, чтобы они не подрывали восстановление экономики, которое наблюдается в настоящее время», — отметил он.
Ранее экономист Forbes Дэвид Блэкмон в своей статье заявил, что политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести европейские страны к «энергетической катастрофе» предстоящей зимой.