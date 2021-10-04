Журналист Forbes прогнозирует скорую «энергетическую катастрофу» в Европе

Экономист Forbes Дэвид Блэкмон в своей статье заявил, что политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести европейские страны к «энергетической катастрофе» предстоящей зимой.

В статье говорится, что рекордный рост цен на газ в мире может спровоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов.

По мнению журналиста, в случае с Европой этот вариант является проблематичным в связи с переходом на зелёную энергию.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет вариантов быстрого решения проблем.

«В результате наступит зима, а вместе с ней и потенциальная энергетическая катастрофа», — утверждает автор статьи.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1200 за 1 тыс. куб. м, побив исторический рекорд.