Журналист Forbes прогнозирует скорую «энергетическую катастрофу» в Европе

Короткая ссылка
Экономист Forbes Дэвид Блэкмон в своей статье заявил, что политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести европейские страны к «энергетической катастрофе» предстоящей зимой.
Журналист Forbes прогнозирует скорую «энергетическую катастрофу» в Европе
  • Reuters

В статье говорится, что рекордный рост цен на газ в мире может спровоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов.

По мнению журналиста, в случае с Европой этот вариант является проблематичным в связи с переходом на зелёную энергию.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет вариантов быстрого решения проблем.

«В результате наступит зима, а вместе с ней и потенциальная энергетическая катастрофа», — утверждает автор статьи.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1200 за 1 тыс. куб. м, побив исторический рекорд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить