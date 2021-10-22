«Поддержка конфликтности»: как ЕС выделяет деньги пострадавшим в Донбассе и готовит военную миссию на Украине

Украина получит от Евросоюза €3,5 млн для поддержки пострадавших от конфликта на юго-востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба украинского представительства ЕС. Вместе с тем ранее СМИ сообщали о намерениях ЕС создать на Украине военно-учебную миссию для повышения оборонного потенциала страны. Эти планы позднее подтвердили в Минобороны Украины. По мнению экспертов, запуск европейской военно-тренировочной миссии на практике приведёт к новому витку эскалации военно-политической напряжённости на востоке Украины.

Евросоюз выделит Украине €3,5 млн (около 290 млн рублей) для поддержки пострадавших от конфликта на юго-востоке Украины. Об этом со ссылкой на Еврокомиссию заявили в пресс-службе украинского представительства Европейского союза.

«Дополнительные €3,5 млн, о предоставлении которых было объявлено сегодня, помогут наиболее уязвимым группам населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства позволят незащищённым слоям населения получить доступ к медицине и предметам первой необходимости.

«ЕС будет поддерживать людей на востоке Украины столько, сколько потребуется, но только постоянный мир может принести реальное разрешение (ситуации. — RT)», — отметил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями в ЕК Янез Ленарчич.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Reuters

© Yves Herman

«Повод попросить очередной кредит»

Вместе с тем в начале октября немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что ЕС рассматривает возможность создания на Украине «Военной консультативной и учебной миссии» (EUATM) для повышения оборонного потенциала страны. В частности, эти планы обсуждались в Европейской службе внешних связей (EEAS) в качестве «выражения солидарности с Украиной».

Отмечалось, что о создании такой миссии главу европейской дипломатии Жозепа Борреля попросили министры иностранных дел и обороны Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Таран.

При этом, как отмечают эксперты, аналогичные по мандату военно-тренировочные проекты ЕС действуют в Мали, Сомали, ЦАР, а с июля 2021 года и в Мозамбике.

Сообщения о миссии ЕС подтвердил глава Минобороны Украины Андрей Таран. По его словам, военная совещательно-тренировочная миссия ЕС будет развёрнута до конца нынешнего года.

«Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооружённых сил Украины, которые свойственны государствам — членам Европейского союза. В нашей повестке дня очень чёткие инициативы, и те сигналы, которые мы подаём коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны делает в ходе военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС», — заявлял Таран.

Он также отмечал, что для участия в миссии планируется привлечь 30 постоянных советников от Евросоюза.

О поддержке намерений ЕС создать на Украине военную миссию говорил и президент республики Владимир Зеленский. Он также поблагодарил Литву, которая оказывает активную поддержку этой инициативе. Со своей стороны, глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС отметил, что сотрудничество с Киевом в военной сфере может касаться борьбы с кибератаками.

«Это вопрос Борреля. Он направляет миссию, которая приедет на Украину, встретится с украинскими коллегами и будет рассматривать, какие общие вопросы мы можем обсуждать в вопросе военного образования с нашими украинскими друзьями и членами ЕС», — сказал Мишель.

Брифинг по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В совместном заявлении Зеленского, Мишеля и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита отмечалась важность дальнейшего укрепления сотрудничества Украины и ЕС в области совместной политики безопасности и обороны и сближения республики с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

«Мы с нетерпением ожидаем участия Украины в военной операции ЕС «Алтея» и отметили желание Украины участвовать в отдельных проектах программы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). ЕС изучит возможности дальнейшей поддержки устойчивости Украины, в частности в сфере профессионального военного образования», — говорилось в заявлении.

Источник RT в Минобороны Украины усомнился в том, что любая европейская миссия по обучению украинских военных даст желаемый эффект.

«Европейцы уже давно не вели боевых действий, поэтому какой тактикой они могут поделиться — большой вопрос. И главное — с кем? Контрактники уходят из армии из-за низких зарплат, а те, кого военкоматы успели выловить и теперь готовят к возможным боевым действиям, мечтают вернуться в мирные города, а не учиться боевому делу. Так что всё это показуха, а не реальная помощь армии, которая нуждается в профессиональных кадрах и технике», — сказал он.

При этом собеседник RT уточнил, что в случае миссии речь не идёт о непосредственном обучении солдат.

«Дипломаты действительно обращались за помощью к Брюсселю. Но обучаться должны не солдаты, а их наставники», — подчеркнул украинский политик.

Кроме того, по его словам, для развёртывания такой миссии должно быть получено согласие всех 27 стран — членов ЕС.

В партии «Батькивщина» появление новой европейской миссии на Украине считают маловероятным, отмечая, что Киев таким образом лишь создаёт вокруг себя информационный шум.

«Все просьбы об очередных миссиях — это попытка напомнить о «российской агрессии» и повод попросить очередной кредит. На Украине масса инструкторов НАТО, ЕС, американские военные самолёты регулярно прилетают в украинские аэропорты. И какой результат? Украинские солдаты так и продолжают воевать со старой техникой. Методы ведения войны тоже не меняются», — говорит депутат.

«Будет способствовать милитаризации»

В МИД России планы ЕС по развёртыванию военно-тренировочной миссии на Украине назвали противоречащими Минским соглашениям.

«Реализация этой инициативы <…> будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряжённости в Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского комплекса мер», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В связи с этим она отметила, что Россия призывает Евросоюз отказаться от этого необдуманного шага. Дипломат также подчеркнула, что если всё же Брюссель принял это решение обдуманно, то цели подобных мер вызывают вопросы.

По мнению экспертов, запуск европейской военно-тренировочной миссии на практике приведёт к новому витку эскалации военно-политической напряжённости на юго-востоке Украины и приободрит «партию войны» в Киеве, открыто саботирующую выполнение минского комплекса мер. Аналитики также считают, что обращение Украины за военной помощью лишний раз подтверждает, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Обсуждаемая военно-консультативная миссия — это попытка обойти статью украинской конституции, которая запрещает размещать на территории республики иностранные военные базы. Она, по сути дела, позволит находиться на территории Украины неопределённому числу натовских военных. Только их присутствие будет интерпретироваться как какая-то временная преподавательская деятельность, которая рано или поздно закончится, хотя это вряд ли», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман.

Вместе с тем он считает, что продолжение конфликта на Украине не в интересах Евросоюза. Однако, как напоминает Фельдман, ЕС, как и Украина, не является сегодня абсолютно суверенным субъектом международных отношений.

«Более того, брюссельская бюрократия как раз и существует для того, чтобы помогать Вашингтону реализовывать коллективный контроль над всеми ведущими европейскими государствами. Даже когда Германия или Франция пытается робко говорить о движении в сторону выполнения Минских соглашений, Брюссель одёргивает их по команде Вашингтона», — говорит Фельдман.

Сотрудники газовой службы восстанавливают повреждённое газоснабжение в пятиэтажном доме в Ясиноватой в Донбассе, пострадавшем в результате обстрела города со стороны украинских военных

РИА Новости

© Сергей Аверин

Это мнение разделяет и старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Он также отметил, что Евросоюз так или иначе стал причастным к ситуации на Украине ещё в 2014 году, поддержав госпереворот в республике.

«Кроме того, надо понять, что есть точка зрения Еврокомиссии и Европарламента, а есть — отдельных стран. И поддержку конфликтности, как мы видим, активно продвигают прибалтийские страны и Польша», — отметил Оленченко в комментарии RT.

Он также предположил, что в ЕС не до конца отдают себе отчёт в том, что, планируя военные, пусть и учебные, миссии, они будут оплачивать новый виток конфронтации в Донбассе из своего кошелька.

Однако, отметил эксперт, так как Евросоюз всё же не монолитное сообщество, то не все страны-члены будут за усугубление конфликта в соседствующем государстве.

«Всё же ЕС — это совокупность 27 стран, и у каждой из них свои взгляды на Украину и её будущее. К тому же не всем она интересна сама по себе, а не как инструмент влияния на Россию. Поэтому нужно смотреть на мотивы отдельных стран, особенно у тех, кто выступает за создание такой миссии. Но вряд ли те же Литва и Польша готовы в полном объёме финансировать полноценную военную миссию на Украине», — сказал Оленченко.

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Однако, как подчеркнул эксперт, чтобы нивелировать эффект от поддержки милитаристских устремлений Киева, ЕС выделяет символические средства на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта, которому сам же и не даёт затухнуть. При этом ответить на вопрос, куда именно поступают в конечном счёте эти средства, в Киеве вряд ли кто-то может, констатирует аналитик.

«Если Евросоюз передаёт деньги украинским властям и при этом говорит о разгуле коррупции в стране, то получается, что Брюссель сам подбрасывает дрова в этот костёр. По-хорошему, ЕС должен был бы провести учёт потребностей региона, запросив данные у Донецка и Луганска о числе пострадавших людей, какой ущерб был нанесён, а потом уже целенаправленно выделять деньги», — рассуждает Оленченко.

В свою очередь, Павел Фельдман говорит, что в целом Киев получил от своих западных партнёров негласное одобрение на затягивание имплементации Минских соглашений.

«Для Киева есть теперь только один сценарий решения проблемы на юго-востоке страны — военный. И в преддверии реализации этого сценария они будут наращивать свой военный потенциал, учиться у натовских инструкторов и ждать того момента, когда можно будет провести молниеносную спецоперацию», — заключил Фельдман.