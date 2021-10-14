МИД России призвал отказаться от военно-учебной миссии ЕС на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва призывает Киев и Брюссель отказаться от необдуманного шага по развёртыванию военно-учебной миссии ЕС на Украине.
МИД России призвал отказаться от военно-учебной миссии ЕС на Украине
  • Reuters

«Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развёртыванию на Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза», — сказала Захарова.

По её словам, эта инициатива напрямую противоречит Минским соглашениям и будет способствовать эскалации напряжённости в Донбассе.

Также это будет поощрять киевские власти к дальнейшему саботажу Минских соглашений, отметила представитель МИД.

«И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага», — сказала она.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.

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