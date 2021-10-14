МИД России призвал отказаться от военно-учебной миссии ЕС на Украине
- Reuters
«Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развёртыванию на Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза», — сказала Захарова.
По её словам, эта инициатива напрямую противоречит Минским соглашениям и будет способствовать эскалации напряжённости в Донбассе.
Также это будет поощрять киевские власти к дальнейшему саботажу Минских соглашений, отметила представитель МИД.
«И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага», — сказала она.
Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.