МИД России призвал отказаться от военно-учебной миссии ЕС на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва призывает Киев и Брюссель отказаться от необдуманного шага по развёртыванию военно-учебной миссии ЕС на Украине.

«Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развёртыванию на Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза», — сказала Захарова.

По её словам, эта инициатива напрямую противоречит Минским соглашениям и будет способствовать эскалации напряжённости в Донбассе.

Также это будет поощрять киевские власти к дальнейшему саботажу Минских соглашений, отметила представитель МИД.

«И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага», — сказала она.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.