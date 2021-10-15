Киев ввёл санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении 237 человек в связи с организацией выборов в Госдуму России в Крыму и на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«Было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Мы продолжаем относительно всех этих людей вводить санкции — сегодня это 237 человек», — цитирует секретаря СНБО Алексея Данилова nv.ua.

Ранее Верховная рада Украины признала выборы депутатов Госдумы России незаконными, а сформированный по их результатам парламент нелегитимным.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.