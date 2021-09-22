Рада признала Госдуму нелегитимной

Верховная рада Украины признала выборы депутатов Госдумы России незаконными, а сформированный по их результатам парламент нелегитимным.

Как сообщает УНИАН, об этом говорится в соответствующем заявлении Рады, за которое проголосовали 322 народных депутата.

Также Рада призвала парламенты иностранных государств и международные организации дать оценку выборам в Госдуму.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.

Крымский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который объявил о санкциях в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.