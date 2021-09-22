Рада признала Госдуму нелегитимной
- РИА Новости
Как сообщает УНИАН, об этом говорится в соответствующем заявлении Рады, за которое проголосовали 322 народных депутата.
Также Рада призвала парламенты иностранных государств и международные организации дать оценку выборам в Госдуму.
Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.
Крымский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который объявил о санкциях в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.