В Совфеде отреагировали на планы Киева ввести санкции против причастных к организации выборов в Крыму

Крымский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в Госдуму России на территории Крыма.

Как подчеркнула Ковитиди, никакие решения иностранных государств не могут изменить положений главного для россиян закона страны.

«Необходимо напомнить нашим украинским соседям, что граждане Российской Федерации независимо от пола, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, других обстоятельств имеют право избирать, быть избранными. Выборы состоятся при любой политической погоде», — пояснила сенатор.

Ранее секретарь СБНО Алексей Данилов во время брифинга сообщил о санкциях против причастных к организации выборов в Крыму.

Он отметил, что в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.