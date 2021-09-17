СНБО объявил о санкциях против причастных к организации выборов в Крыму
- РИА Новости
«Все участники этого процесса: члены комиссий, агитаторы, наблюдатели — все они будут под санкциями», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
Как отметил Данилов, в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ.
Ранее сообщалось, что явка на выборах в Крыму составила 15,2% за первые семь часов голосования.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.