СНБО объявил о санкциях против причастных к организации выборов в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в Госдуму России на территории Крыма. Об этом сообщил секретарь СБНО Алексей Данилов во время брифинга.

«Все участники этого процесса: члены комиссий, агитаторы, наблюдатели — все они будут под санкциями», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Как отметил Данилов, в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Крыму составила 15,2% за первые семь часов голосования.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.