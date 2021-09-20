СБУ возбудила уголовное дело из-за выборов в Крыму
- РИА Новости
«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении на сайте.
Как отмечается, дело заведено по статье о государственной измене.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов объявил о санкциях в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в Крыму.
Крымский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT данное заявление.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.