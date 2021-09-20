СБУ возбудила уголовное дело из-за выборов в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении на сайте.

Как отмечается, дело заведено по статье о государственной измене.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов объявил о санкциях в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в Крыму.

Крымский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT данное заявление.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.