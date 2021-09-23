В ООН выразили обеспокоенность санкциями властей Украины против СМИ

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Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила об обеспокоенности санкциями украинских властей против СМИ.
В ООН выразили обеспокоенность санкциями властей Украины против СМИ
  • © Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В управлении верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений», — цитирует её «112 Украина».

Ранее журналисты ряда заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН. В нём они обратились к ряду чиновников международной организации, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

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