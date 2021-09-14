Журналисты заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН

Журналисты ряда заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН. В нём они обращаются к ряду чиновников международной организации, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«К сожалению, сегодня действия украинской власти остаются образцом нарушения принципа верховенства права и примером несоблюдения свободы слова», — говорится в письме.

В обращении указывается на факты закрытия СМИ в стране без суда через решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, санкции и другие механизмы.

«С сожалением мы должны констатировать, что украинская власть перешла все границы разумного и продолжает пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова на Украине», — подчёркивается в обращении.

Отмечается, что под обращением подписались коллективы семи СМИ, включая само издание «СТРАНА.ua».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.