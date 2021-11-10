Грызлов: Киев проигнорировал конструктивные предложения на переговорах по Донбассу

Полпред России на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что представители Киева на заседании проигнорировали конструктивные предложения самопровозглашённых республик.

«Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются», — приводит ТАСС его слова по итогам заседания в видеоформате.

Грызлов подчеркнул, что украинские переговорщики лишь имитируют заинтересованность в переговорах и «валяют дурака».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев лишь создаёт видимость работы в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.