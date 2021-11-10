Грызлов: Киев проигнорировал конструктивные предложения на переговорах по Донбассу
«Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются», — приводит ТАСС его слова по итогам заседания в видеоформате.
Грызлов подчеркнул, что украинские переговорщики лишь имитируют заинтересованность в переговорах и «валяют дурака».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев лишь создаёт видимость работы в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.