Захарова заявила о создании Киевом видимости работы группы по Донбассу

Киев лишь создаёт видимость работы в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва не ожидает большого прогресса на заседаниях её профильных подгрупп.

«Создаваемая (Киевом. — RT) видимость работы в контактной группе. Я подчёркиваю: не работа, а видимость работы. Состоявшиеся вчера заседания профильных подгрупп контактной группы результатов не принесли», — сказала она на брифинге с журналистами.

Захарова добавила, что Москва не питает больших надежд и в отношении сегодняшнего пленарного заседания контактной группы.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские власти намерены создать провокационную ситуацию на востоке страны, чтобы попытаться втянуть в конфликт Россию.