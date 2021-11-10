Захарова заявила о создании Киевом видимости работы группы по Донбассу
«Создаваемая (Киевом. — RT) видимость работы в контактной группе. Я подчёркиваю: не работа, а видимость работы. Состоявшиеся вчера заседания профильных подгрупп контактной группы результатов не принесли», — сказала она на брифинге с журналистами.
Захарова добавила, что Москва не питает больших надежд и в отношении сегодняшнего пленарного заседания контактной группы.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские власти намерены создать провокационную ситуацию на востоке страны, чтобы попытаться втянуть в конфликт Россию.