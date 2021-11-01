Лавров заявил о намерении Киева втянуть Россию в конфликт в Донбассе

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Украинские власти намерены создать провокационную ситуацию на востоке страны, чтобы попытаться втянуть в конфликт Россию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о намерении Киева втянуть Россию в конфликт в Донбассе
  • AP

«Но возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия — они наблюдаются», — заявил он в программе Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский выразил мнение, что Украина пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе при помощи фальсификации сути Минских соглашений.

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