В ДНР заявили о стремлении Украины оправдать террор населения Донбасса

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Пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский выразил мнение, что Украина пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе при помощи фальсификации сути Минских соглашений.
В ДНР заявили о стремлении Украины оправдать террор населения Донбасса
  • Reuters

«Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путём фальсификации сути Минских соглашений», — написал Московский в Telegram-канале.

По его словам, власти Украины пытаются создать «новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений».

«Как бы ни хотел господин (пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей. — RT) Арестович выдать применение якобы ударного БПЛА Bayraktar за великую победу командования ВСУ и лично президента (Украины Владимира — RT.) Зеленского, нарушением режима прекращения огня, согласно Минским соглашениям, оно быть не перестанет», — заключил Московский.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Зеленский прокомментировал применение ВСУ турецкого беспилотника в Донбассе.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.

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