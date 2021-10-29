Зеленский прокомментировал применение ВСУ турецкого беспилотника в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с применением украинскими вооружёнными силами турецкого беспилотного летательного аппарата в Донбассе.

В ходе общения с журналистами в Одессе Зеленский ответил на вопрос о применении беспилотника. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

По его словам, Украина «защищает свою территорию и свой суверенитет». Также Зеленский утверждает, что украинские военные «не наступают», а «только отвечают».

Украинский президент заявил, что Вооружённые силы Украины открывают ответный огонь согласно договорённостям о режиме прекращения огня.

Зеленский добавил, что Украина использует беспилотники для защиты и «дальше будет действовать именно по этому принципу».

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

В МИД Германии призвали к сдержанности после сообщений об использовании украинской армией БПЛА в Донбассе.

В Париже заявили, что обеспокоены использованием украинской армией беспилотного летательного аппарата в Донбассе.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.