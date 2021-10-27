В ФРГ призвали к сдержанности после сообщений о применении БПЛА в Донбассе

В МИД Германии призвали к сдержанности после сообщений об использовании украинской армией беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Донбассе.

«Мы обеспокоены ввиду усиления боевых действий на востоке Украины и сообщений украинского Генштаба о том, что украинские вооружённые силы в ответ на артиллерийский обстрел и убийство солдата применили дрон Bayraktar», — приводит ТАСС заявление представителя ведомства Андреа Зассе.

Она отметила, что беспилотники используются всеми сторонами конфликта, «а разрешено это только Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Ранее Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

В ДНР отметили, что в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Донецке никто не пострадал.