В ДНР прокомментировали атаку украинского беспилотника на нефтебазу

Беспилотный летательный аппарат ВС Украины совершил нападение на нефтебазу в Донецке. Об этом заявил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никоноров.

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РИА Новости

«Вооружённые формирования Украины при помощи БПЛА предприняли попытку подрыва нефтебазы в городе Донецке. Беспилотный летательный аппарат с прикреплённым взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал», — говорится в сообщении. Никоноров уточнил, что при попытке разминировать взрывное устройство произошёл взрыв. «К счастью, жертв и масштабных последствий... удалось избежать», — добавил он. Ранее Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.