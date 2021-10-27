В ДНР прокомментировали атаку украинского беспилотника на нефтебазу
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- РИА Новости
«Вооружённые формирования Украины при помощи БПЛА предприняли попытку подрыва нефтебазы в городе Донецке. Беспилотный летательный аппарат с прикреплённым взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал», — говорится в сообщении.
Никоноров уточнил, что при попытке разминировать взрывное устройство произошёл взрыв.
«К счастью, жертв и масштабных последствий... удалось избежать», — добавил он.
Ранее Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.