Во Франции заявили, что обеспокоены применением ВСУ беспилотника в Донбассе

Франция обеспокоена использованием украинской армией беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Донбассе. Об этом заявил представитель французского МИД.

«Мы обеспокоены ростом интенсивности боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями, и заявлением штаба украинской армии об использовании беспилотника типа Bayraktar», — приводит РИА Новости слова представителя МИД Франции.

Он заявил, что Франция в рамках нормандского формата продолжит принимать усилия для полного выполнения минских договорённостей.

«Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации конфликта», — добавили в МИД Франции.

В МИД Германии призвали к сдержанности после сообщений об использовании украинской армией БПЛА в Донбассе.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.