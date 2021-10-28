«Настроены на эскалацию»: почему Украина раскритиковала позицию Германии по применению БПЛА в Донбассе

Украинская сторона раскритиковала позицию Берлина относительно использования ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Как заявил посол республики в ФРГ Андрей Мельник, МИД Германии, вместо того чтобы осуждать действия Киева, следовало бы удвоить усилия в качестве посредника, чтобы созвать встречу в нормандском формате и «поставить Москву на место». Ранее в немецком внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность в связи с обострением боевых действий на юго-востоке Украины, а также тем, что ВСУ использовали БПЛА, нарушив Минские соглашения. По мнению экспертов, риторика Киева говорит о том, что он чувствует свою безнаказанность из-за поддержки в Евросоюзе. Аналитики констатируют, что Украина настроена на эскалацию напряжённости на востоке страны, чтобы в том числе не допустить дальнейшего снижения рейтингов действующей власти.

Киев подверг критике позицию Берлина, выразившего обеспокоенность атаками ВСУ в Донбассе, в ходе которых были использованы турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

«Украинская сторона категорически отвергает... предупреждение Министерства иностранных дел (ФРГ. — RT)», — заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию Bild.

По его словам, БПЛА был задействован на законных основаниях. При этом украинский дипломат проигнорировал тот факт, что Минские соглашения запрещают использование иностранных беспилотников на линии соприкосновения. Вместо этого Мельник подчеркнул, что Берлину следовало бы сконцентрироваться на другом.

«(Украина призывает. — RT) немецкое правительство удвоить усилия в качестве посредника — согласно договорённостям созвать в Берлине встречу в нормандском формате и поставить Москву на место, вместо того чтобы выражать беспокойство по поводу драматичной ситуации в оккупированных районах», — сказал посол.

Напомним, в МИД ФРГ выразили обеспокоенность обострением боевых действий на юго-востоке Украины, призвав стороны к деэскалации.

«В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима тишины, применялись тяжёлые вооружения. Это нарушает Минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать. В дополнение к этому все стороны применяют беспилотные аппараты, что по Минским соглашениям может делать только СММ ОБСЕ», — говорила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

«Украина ведёт опасную игру»

Ранее, 26 октября, в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщили, что в Донбассе впервые был применён турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Как отмечалось на странице Генштаба в Facebook, сделано это было по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного для «принуждения врага к прекращению огня», который вёлся из гаубиц Д-30 в районе населённого пункта Гранитное.

Украинская сторона отметила, что БПЛА, не пересекая линии соприкосновения, уничтожил одно из орудий управляемой бомбой. При этом подчёркивалось, что это стало первым использованием Bayraktar в Донбассе.

Однако, как отметил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, представители Киева на переговорах по Донбассу пытались уйти от ответа по поводу использования турецкого беспилотника. Политик возложил вину за эскалацию ситуации в регионе на украинскую сторону.

«Украина ведёт чрезвычайно опасную игру. Путём одновременного осуществления провокационных обстрелов, публикации прямо противоречащих друг другу заявлений в СМИ, допускаемых нарушений позиционного размещения войск Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий», — подчеркнул Грызлов.

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Условие использования иностранных беспилотников, к которым относится и Bayraktar, прописано в седьмом пункте меморандума от 2014 года об исполнении положений протокола по итогам консультаций трёхсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию мирного плана Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост президента Украины, и инициатив главы РФ Владимира Путина.

«Запрет… полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км», — говорится в этом документе.

Турецкие Bayraktar, оснащённые высокоточными авиабомбами MAM-L, были закуплены для нужд ВСУ ещё в 2019 году. До сих пор их задействовали только в тактических учениях и для разведки. В частности, они проходили тестирование в 2020 году во время учений с противотанковыми комплексами Javelin, имитируя «карабахский опыт» ВС Азербайджана, применявших Bayraktar с комплексами Spike-ER. Также Bayraktar задействовали над акваторией Чёрного моря в ходе учений у побережья Херсонской области в марте нынешнего года. А уже в апреле Bayraktar совершили первый вылет в зону операции объединённых сил (ООС) в Донбассе, обнаружив технику противника.

Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе

Reuters

© Alexander Ermochenko

«Необходимы для сдерживания России»

Между тем в России неоднократно выражали обеспокоенность в связи с продажей Украине иностранного вооружения и беспилотников. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки турецких ударных БПЛА могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы видим, что, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации... Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы», — сказал Песков.

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В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что данные о применении беспилотника в Донбассе должны заставить задуматься тех, кто поставляет оружие Киеву.

«История, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что её необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, ранее, в апреле, он предостерегал Турцию от потакания милитаристским настроениям Украины.

«Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся (Турция — одна из них), настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — говорил Лавров.

При этом в МИД Турции заверяли, что продажа турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Украине не направлена против России. Однако в Киеве придерживаются иного мнения.

«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» — заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Не в настроении договариваться»

Эксперты констатируют, что Украина открыто игнорирует любые попытки выстраивания диалога по мирному урегулированию в Донбассе, поскольку чувствует собственную безнаказанность из-за поддержки со стороны Евросоюза. Отсюда и резкие заявления киевских властей, констатируют политологи.

«С Киевом пытаются говорить дипломатическим языком, а он воспринимает это как слабость. Украинские власти сегодня не в том настроении, чтобы договариваться, чтобы достичь мира политическими средствами. Сейчас там настроены на эскалацию ситуации, так как нужно поддерживать постоянно снижающийся рейтинг руководства», — пояснил RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

В связи с этим применение турецкого беспилотника в Донбассе он назвал «минутой славы» для президента Владимира Зеленского, который пытается вынудить европейских партнёров проводить выгодную Киеву политическую линию. Однако, как подчеркнул эксперт, подобная позиция уже порядком надоела Евросоюзу и постоянные требования «поставить Москву на место», скорее всего, могут дать обратный эффект.

«Такая украинская риторика вызывает раздражение в ЕС, который в меру своих сил всячески пытается поддержать Киев, в том числе и финансами. Поэтому в том же Берлине совсем не рады выслушивать такие нравоучения», — сказал Козюлин.

Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донбассе

AP

Между тем руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов считает, что Киев выбрал подходящий момент для давления на Германию, так как сейчас в стране возникла «техническая пауза» в связи со сменой власти.

«Сейчас в Германии не так много политико-дипломатических возможностей, чтобы выстраивать прочную и продуманную линию в отношении украинского конфликта, но такое всегда происходит при смене политических элит», — пояснил он в разговоре с RT.

Однако, как отмечает Данилов, Киев должен понимать, что его провокационные шаги впоследствии будут учтены при выработке позиции новых германских властей относительно конфликта в Донбассе.

Аналогичного мнения придерживается и дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Со стороны Берлина как гаранта Минских соглашений должна последовать серьёзная реакция, которая, возможно, выразится в увеличении давления — но на Украину, а не на Россию. Немецкие власти могут даже не говорить об этом публично, но предпримут шаги, которые вынудят Киев выполнять взятые на себя обязательства», — отметил Мирошник в комментарии RT.

По его словам, таким образом должно быть подтверждено, что документ, подписанный сторонами конфликта, является безальтернативным руководством к урегулированию ситуации в Донбассе.

С ним согласен и Вадим Козюлин. Он отмечает, что в Киеве никак не могут смириться с тем фактом, что только путём имплементации Минских соглашений на юго-востоке Украины будет установлен мир. Однако, подчеркнул он, безальтернативность соглашений признают все ключевые участники нормандского формата и даже США.