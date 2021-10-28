Посол Украины в Германии выразил недовольство реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией кабмина ФРГ на боевое применение украинскими военнослужащими ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мельника, Украина имеет «законное право на самооборону».

Он также отметил, что «вместо выражения обеспокоенности» Германия должна «удвоить посреднические усилия» касательно организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.