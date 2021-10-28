Посол Украины в Германии выразил недовольство реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией кабмина ФРГ на боевое применение украинскими военнослужащими ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.
Посол Украины в Германии выразил недовольство реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar
  • globallookpress.com
  • © Markus Heine/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мельника, Украина имеет «законное право на самооборону».

Он также отметил, что «вместо выражения обеспокоенности» Германия должна «удвоить посреднические усилия» касательно организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.

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