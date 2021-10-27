«Лишь приводит к дестабилизации»: в Кремле оценили использование Украиной турецкого беспилотника в Донбассе

Использование Украиной боевых беспилотников в Донбассе лишь усугубляет ситуацию на линии соприкосновения. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, произошедшее подтвердило опасения Москвы, что поставки Киеву турецких БПЛА Bayraktar TB2 приведут к дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины. Предварительно, в результате атаки обошлось без жертв. Однако, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, произошедшее должно заставить задуматься тех, кто вооружает киевский режим. Украина сознательно нарушила Минские соглашения, чтобы выяснить, «что ещё им будет позволено», указали в ЛНР. В Госдуме также подчеркнули, что украинская сторона в очередной раз продемонстрировала нежелание придерживаться минских договорённостей.

Использование Вооружёнными силами Украины новых видов вооружения, в частности турецкого боевого беспилотника Bayraktar, лишь усугубляет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации», — сказал Песков.

По его словам, произошедшее «не способствует урегулированию внутриукраинской проблемы». Официальный представитель Кремля также оценил сам факт поставок в Киев боевых БПЛА со стороны Анкары.

«У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — пояснил он.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в данный момент сообщения о применении турецких беспилотников перепроверяются представителями внешнеполитического ведомства.

«Из последних заявлений, которыми фонтанирует киевская власть, трудно разобраться, где правда, а где вымысел. Сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса», — сказал он.

По предварительным сведениям, говорит Лавров, инцидент произошёл в деревне Старомарьинка, где была осуществлена украинская провокация, каких-либо жертв не зафиксировано.

«В принципе, история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что необходимо завтра их принять в НАТО, и, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров об использовании ВСУ турецких БПЛА в Донбассе

Накануне Генштаб ВСУ опубликовал видео первого применения при боевых действиях в Донбассе турецкого разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 — было уничтожено артиллерийское орудие. Приказ о применении беспилотника отдал главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. В Киеве указали, что дрон не пересекал линию соприкосновения.

БПЛА Bayraktar TB2 оснащён корпусом из композитных материалов и двигателем Rotax 912 мощностью 100 л. с. Его максимальная скорость составляет около 250 км/ч при крейсерской скорости 130 км/ч, практический потолок использования — 7,3 км. Дрон может оснащаться двумя противотанковыми управляемыми ракетами UMTAS или планирующими бомбами с лазерным наведением MAM-L или MAM-C.

В июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев приобрёл у Анкары ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории. При этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заверил, что поставки Bayraktar TB2 на Украину не направлены против России.

В конце сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников в Киевской области.

Киев осознанно нарушил минские договорённости, чтобы выяснить степень дозволенных ему действий, констатировал представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

«Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении минских соглашений — это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что ещё им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть. За что ещё они не получат в голову и сколько это будут терпеть», — цитирует его РИА Новости.

В разговоре с агентством Интерфакс он также указал, что командование ВСУ «нарушает пункт минского меморандума о запрете полётов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения».

В результате действий беспилотника нет пострадавших и жертв среди военных и гражданского населения, отметил источник Интерфакса в силовых структурах самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Также на russian.rt.com «Прогресса нет ни по одному пункту»: как Украина саботирует режим всеобъемлющего перемирия

Первый зампред председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа охарактеризовал действия украинских военных как провокацию.

«Эти действия ещё раз показывают, что Украина не выполняла, не выполняет и, в общем-то, не очень собирается выполнять какие-либо договорённости, связанные с Минскими соглашениями», — сказал собеседник RT.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, на Украине продолжают готовить почву для разрыва Минских соглашений.

Также по теме «Киев ожидал гораздо большей поддержки»: чем обусловлено военно-техническое сотрудничество Турции и Украины Турция рассматривает Украину не в качестве полноправного союзника, а лишь как удобный рынок сбыта военно-технической продукции,...

«Украина делает всё, чтобы уничтожить этот формат. При этом сама история с Bayraktar больше похожа на пропагандистско-информационную операцию ВСУ. Они пытаются пощекотать нервы представителям ДНР и ЛНР, а также создавать информационные поводы для, как это ни удивительно, обвинений о нарушении Минских соглашений с российской стороны», — заметил он.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак считает, что Украина издевается над всеми причастными к урегулированию ситуации в Донбассе. По его мнению, необходимы адекватные ответные действия.

«Главнокомандующий ВСУ открыто заявляет, что они используют технику, запрещённую Минскими соглашениями. И почему-то все молчат — ОБСЕ молчит, Европа молчит, а Украина, довольная результатами визита министра обороны США, просто переходит все красные линии и рамки здравого смысла. Украина чувствует свою полнейшую безнаказанность и беспредельно наглеет. Надо на это адекватно реагировать, а не просто высказывать озабоченность и констатировать тот удивительный факт, что Украина — надо же! — опять нарушила Минские соглашения», — пояснил он в беседе с RT.