«Прогресса нет ни по одному пункту»: как Украина саботирует режим всеобъемлющего перемирия

В России и ДНР раскритиковали отказ Украины соблюдать нормы, регулирующие открытие ответного огня в Донбассе. Представитель РФ в трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев саботирует мирное урегулирование, а глава МИД ДНР Наталья Никонорова обвинила Украину в «грубейшем нарушении существующих договорённостей». Решение, в соответствии с которым командиры ВСУ получили право открывать огонь на своё усмотрение, принял главком украинской армии Валерий Залужный. По прогнозу экспертов, подобная санкция способствует росту количества провокаций и диверсий против мирного населения и гражданской инфраструктуры обеих самопровозглашённых народных республик.

В Москве и Донецке подвергли критике отказ Киева следовать нормам режима всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе, которые касаются открытия ответного огня. По итогам заседания трёхсторонней контактной группы (ТКГ), прошедшего 29 сентября, постпред РФ на переговорах Борис Грызлов обвинил Украину в саботаже попыток мирного урегулирования.

«Отсутствие содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования конфликта украинская сторона стала откровенно компенсировать ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», — сказал Грызлов.

Также дипломат сообщил, что ВСУ начали обустраивать новые позиции на линии соприкосновения и обстреливать гражданские объекты. По словам Грызлова, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует эти нарушения, но даже не пытается призывать к прекращению насилия.

Глава МИД ДНР, полпред Донецка в ТКГ Наталья Никонорова также выразила недовольство поведением ОБСЕ, а действия украинской стороны расценила как отказ от предметного обсуждения проблем в сфере безопасности. Она рассказала, что на заседании представители Украины «запускали бумажные самолётики, постоянно смеялись, хотя ничего смешного озвучено не было, и в целом побили все рекорды по циничности и абсурдности».

«Разрушение обязательств»

Напомним, 28 сентября в интервью украинскому изданию The Babel главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что снял все ограничения на ответный огонь для украинских военнослужащих на линии соприкосновения. Такие решения теперь могут принимать командиры подразделений.

«Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчинённых», — сказал Залужный.

Военнослужащий операции объединённых сил (ООС)

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Между тем по-прежнему действующий режим всеобъемлющего перемирия предусматривает право на ответную стрельбу только после неудачных попыток разрешить ситуацию через координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Как утверждают в МИД ДНР, 29 сентября на заседании ТКГ представители Киева ушли от конкретных ответов на вопрос о приемлемости распоряжения Залужного. В Донецке интерпретируют приказ главкома ВСУ как «грубейшее нарушение существующих договорённостей».

«Если это не просто голословные заявления господина Залужного, а официально оформленное в виде нормативного акта нововведение, то это, по сути, не только выход Украины из мер по соблюдению перемирия, но и разрушение обязательств по Минским соглашениям», — цитирует Никонорову пресс-служба МИД самопровозглашённой республики.

В разговоре с RT политолог Александр Дудчак отметил, что отменой ограничений на открытие ответного огня украинская армия получила карт-бланш на продолжение «террористической деятельности».

«Сама формулировка «ответный огонь» содержит в себе определённое лукавство, потому что на войне часто не очень понятно, кто первым начал стрельбу. Тем не менее эта мера, видимо, в определённой степени сдерживала агрессию ВСУ. Войскам Украины приходилось изобретать предлоги для постоянных провокаций и ударов, но теперь Залужный, можно сказать, узаконил давно существующую террористическую практику», — рассуждает Дудчак.

Схожего взгляда на действия Киева придерживается и старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис. Как он подчеркнул в беседе с RT, украинская военная и политическая верхушка всегда стремилась к тому, чтобы «иметь в Донбассе свободу действий».

«Киев дал легальное основание фактически для любой военной активности на линии соприкосновения. Украинские силовики многократно нарушали режим тишины, и сейчас, судя по всему, количество обстрелов будет только возрастать», — прогнозирует Маргулис.

По данным представительства ДНР в СЦКК, с 14 по 27 сентября ВСУ 57 раз нарушили перемирие — 44 инцидента зафиксировано на донецком направлении, 13 — на луганском. В общей сложности за указанный период по территориям республик украинская армия выпустила 635 снарядов, в том числе из тяжёлого вооружения, запрещённого «Минском-2».

29 сентября официальный представитель Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за минувшие сутки военнослужащие 25-й воздушно-десантной бригады Украины дважды обстреляли район Крутой Балки из миномётов и гранатомётов, а солдаты 30-й механизированной бригады ВСУ выпустили 44 гранаты по посёлку Доломитное.

«Есть статистика, есть конкретные имена и фамилии пострадавших, адреса повреждённых домов и объектов гражданской инфраструктуры, и этот список продолжает расти», — прокомментировал ранее ситуацию с обстрелами представитель ДНР в подгруппе ТКГ по безопасности Алексей Никоноров.

Артиллеристы ВСУ

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При этом, как отметил дипломат, несмотря на такой неблагополучный фон, на переговорах Киев блокирует «согласование гарантий безопасности» для проведения ремонтно-восстановительных работ после ударов по гражданским объектам. По словам Никонорова, Донецк безрезультатно пытается добиться принятия мер по усилению режима перемирия.

«Прогресса нет ни по одному пункту повестки дня. Вопрос с рассмотрением и согласованием проекта дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня требует концептуального решения. Если мы на данный момент не определимся, как будет происходить взаимодействие между сторонами, ситуация с безопасностью продолжит деградировать», — констатировал Никоноров.

Власти ДНР считают, что переговорный процесс в рамках контактной группы зашёл в тупик. 28 сентября представитель народной республики в ТКГ по политическим вопросам Наталья Михайлова сообщила, что Донецк направил ОБСЕ проект дорожной карты с целью выхода из кризисной ситуации. Согласно одному из предложений, «вопросы прекращения обстрелов требуют незамедлительного решения».

«Диверсионные действия»

Политологи, со своей стороны, не ожидают возобновления в Донбассе масштабных боёв, но полагают, что в условиях формально действующего перемирия Киев будет наращивать количество разнообразных диверсий против инфраструктурных и гражданских объектов народных республик.

Так, 11 сентября на нефтебазе в Кировском районе Донецка произошёл крупный пожар, уничтоживший 1,3 тыс. тонн топлива. Следствие пришло к выводу, что ЧП произошло из-за атаки беспилотника ВСУ. Этот инцидент Донецк квалифицировал как теракт. Представители Украины отказались от осмотра места взрыва.

«В ходе проведённых оперативных мероприятий установлено, что данные диверсионные действия произошли в результате атаки с использованием двух БПЛА ВСУ, о чём свидетельствуют найденные на месте взрывов фрагменты беспилотных устройств: двигатель и обгоревшие части фюзеляжа, крылья», — говорилось в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Комментируя происшествие, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины перенимают тактику диверсий против мирного населения, которую использует террористический интернационал.

Кроме того, по сведениям украинских СМИ, ВСУ начали запускать в Донбассе закупленные у Турции разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2, хотя режим всеобъемлющего перемирия запрещает применять любые типы дронов.

Как сообщил 28 сентября «Украинский милитарный портал», беспилотник запустили из Николаевской области. Аппарат был направлен на территорию Донецкой области и пролетел неподалёку от Волновахи. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее военное руководство Украины утверждало, что турецкие БПЛА будут использоваться для мониторинга ситуации над Чёрным и Азовским морями.

29 сентября, отвечая на вопросы журналистов о военно-техническом сотрудничестве Анкары и Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает против того, чтобы ВСУ наносили удары турецким вооружением «по собственным гражданам».

Участок нефтебазы, подвергшийся атаке БПЛА ВСУ

© Мининформ ДНР

По мнению Сергея Маргулиса, в текущей ситуации Киев, скорее всего, будет всячески пытаться поддерживать напряжённость в Донбассе, но в то же время вряд ли станет выходить из режима тишины, опасаясь серьёзных репутационных потерь.

«В военном отношении Киев на что-то по-настоящему масштабное не решится. Возможно, что провокациями и диверсиями президент Зеленский пытается приблизить перспективу встречи с Владимиром Путиным, но Москва неоднократно давала понять, что без шагов по выполнению «Минска-2» не может быть поводом для переговоров», — говорит Маргулис.

Александр Дудчак, в свою очередь, уверен, что, обостряя ситуацию в Донбассе, Киев не сможет добиться каких-либо внешнеполитических целей, в том числе российско-украинской встречи на высшем уровне или организации нового саммита в нормандском формате. По мнению аналитика, рост напряжённости на линии соприкосновения власти Украины используют как источник новых поводов для обвинения в «агрессии» ДНР, ЛНР и России, которая, как не раз напоминали в Москве, не является стороной этого конфликта.

«Война в Донбассе выгодна Киеву, и неважно, что это боевые действия против собственного народа. Ведь она позволяет списывать беды на «сепаратистов» и РФ, а также потакать запросам радикалов. Поэтому, с точки зрения Киева, на линии соприкосновения не должно быть спокойно», — заключил Дудчак.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.