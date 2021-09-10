Украина начала работу по подготовке нового саммита в нормандском формате

Украинские власти ведут работы по подготовке нового саммита в нормандском формате, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не отбрасываем нормандский формат. Мы, наоборот, активизировали работу по подготовке нового саммита», — цитирует ТАСС слова Кулебы в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать даже самую маленькую возможность для урегулирования конфлитка на востоке страны.

Ранее в МИД Франции назвали Минские соглашения основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе.