Глава МИД Украины заявил о закупке турецких БПЛА для «сдерживания России»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил, что украинская сторона закупила турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для «сдерживания России».

«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» — заявил Кулеба.

Также он утверждает, что если Россия «втянется в крупномасштабный военный конфликт с Украиной», то Киев будет применять беспилотники в любой части территории Украины, «чтобы защитить себя».

В апреле компания-производитель БПЛА Baykar сообщила, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что продажа турецких беспилотников Украине не направлена против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.