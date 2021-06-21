Глава МИД Украины заявил о закупке турецких БПЛА для «сдерживания России»
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«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» — заявил Кулеба.
Также он утверждает, что если Россия «втянется в крупномасштабный военный конфликт с Украиной», то Киев будет применять беспилотники в любой части территории Украины, «чтобы защитить себя».
В апреле компания-производитель БПЛА Baykar сообщила, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что продажа турецких беспилотников Украине не направлена против России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.