Песков высказался о поставках Турцией боевых беспилотников Украине

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал поставки Турцией боевых беспилотников Bayraktar Украине.

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — сказал он.

Также Песков добавил, что данная боевая техника, попадая в распоряжении украинских военных, становится оружием, которое потенциально может использоваться «в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации».

Ранее генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.