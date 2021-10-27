Песков высказался о поставках Турцией боевых беспилотников Украине

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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал поставки Турцией боевых беспилотников Bayraktar Украине.
Песков высказался о поставках Турцией боевых беспилотников Украине
  • AP

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — сказал он.

Также Песков добавил, что данная боевая техника, попадая в распоряжении украинских военных, становится оружием, которое потенциально может использоваться «в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации».

Ранее генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

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