«Запредельный цинизм»: почему День защитников и защитниц Украины стал праздником радикалов

Украина отметила День защитников и защитниц — праздник, который появился в 2014 году и ранее именовался «День защитника Украины». Название поменяли в июле текущего года — депутаты Верховной рады решили, что праздник должен отражать принцип гендерного равенства в войсках. Примечательно, что именно 14 октября была создана «Украинская повстанческая армия»* (УПА). В центре Киева националисты провели марш, а президент Владимир Зеленский, выступая на присяге курсантов военных лицеев в Запорожье, пообещал, что Крым и Донбасс «непременно вернутся» в состав страны. По мнению экспертов, постмайданные власти активно навязывают обществу новый праздник, пытаясь пропагандировать чествование коллаборационистов и участников АТО.

На Украине прошли мероприятия, посвящённые Дню защитников и защитниц. Под таким наименованием праздник отмечается впервые — ранее он назывался «День защитника Украины».

Указ об учреждении этого праздника подписал президент Украины Пётр Порошенко 14 октября 2014 года, а 14 июля 2021 года Верховная Рада изменила его название с целью обеспечения гендерного равенства в освещении роли военнослужащих обоих полов. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов из 450.

Одновременно с Днём защитников и защитниц на Украине отмечаются День казачества и День создания Украинской повстанческой армии.

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Рассуждая о значении Дня защитников и защитниц на своей странице в Facebook, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости чествования военнослужащих ВСУ и сотрудников других силовых ведомств за то, что они отстаивают «европейский цивилизационный выбор» и «независимость государства».

Как пояснил в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко, появившийся после «майдана» новый праздник при Владимире Зеленском не поменял своего националистического содержания, а был лишь «слегка модифицирован» под набирающие популярность представления о «гендерном равенстве».

«В сущности ничего не поменялось. 14 октября — это дата образования УПА, боевого крыла ОУН. Проводится вполне понятная параллель с ВСУ. В этот день вся страна должна чествовать «защитников». Это парадигма, в которой живут украинцы. Если кратко, то нужно воздавать хвалу коллаборационистам, атошникам (участникам АТО. — RT) и кричать почаще «Слава Украине», — сказал Семченко.

«День головорезов и садистов»

В нынешнем году 14 октября представители радикальных организаций провели в центре Киева шествие. В «Национальном корпусе» его назвали «Марш нации», а в «Правом секторе»** — «Маршем славы УПА». По данным украинских СМИ, в мероприятии приняли участие от пяти до десяти тысяч человек, в то время как очевидцы заявляют, что собравшихся было не более двух-трёх тысяч.

Как сообщают местные журналисты, на акции были широко представлены сторонники Всеукраинского объединения «Свобода» (националистическая партия Украины. — RT).

Националисты возложили цветы к мемориалу на аллее Героев Небесной сотни, которая является частью Институтской улицы. Также «свободовцы» выступили за принятие закона о борьбе с «коллаборантами» — жителями Крыма и самопровозглашённых ДНР и ЛНР, которые якобы работают с «оккупационными режимами».

Кроме того, депутат Верховной рады, член «Свободы» Оксана Савчук сообщила, что в парламенте зарегистрирован проект постановления о праздновании годовщины создания «Украинской повстанческой армии» на государственном уровне. Политик выразила надежду, что в ноябре эта инициатива будет одобрена коллегами.

Радикалы на улицах Киева 14 октября

© Legion Media

Помимо «Свободы», «Национального корпуса» и «Правого сектора» в марш радикалов влились представители «Азова», «Демократической секиры» и других ультраправых организаций Украины, а также сторонники белоруской оппозиции.

Как сообщает издание «СТРАНА.ua», демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку «ветеранов» АТО, делали антисемитские и антироссийские заявления. Помимо этого, на «Марше нации» встречались плакаты на русском языке оскорбительного содержания.

Александр Семченко полагает, что чествование украинских коллаборационистов на улицах города-героя Киев является проявлением «запредельного цинизма» и исторического беспамятства.

«С разумной точки зрения очень трудно комментировать процессию, которая прошла в центре Киева. Это не День защитника Украины, это день УПА, день головорезов и садистов, которых мы должны вспоминать как «героев». 14 октября могут праздновать только не совсем вменяемые люди», — считает Семченко.

Стоит отметить, что перед началом шествия радикалов посольство США в Киеве рекомендовало американцам соблюдать меры предосторожности и не приближаться к колоннам ультраправых демонстрантов.

Однако акция националистов обошлась без происшествий. Радикалы не стали устраивать митинг на Банковой улице, где расположен офис президента Украины. Своё отношение к главе государства они выразили тем, что сожгли на Крещатике чучело, которое символизировало Владимира Зеленского.

Сам украинский лидер в День защитников и защитниц в первой половине дня принял участие в «церемонии чествования памяти погибших за Украину», состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Вместе с ним на мероприятии присутствовали Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, новоизбранный спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

После минуты молчания и исполнения государственного гимна Зеленский осмотрел экспозицию образцов вооружения и военной техники. Президенту Украины продемонстрировали средства разведки, управления, ракетные комплексы «Нептун» и «Стугна», роботизированные платформы Agema, БПЛА Scorpio-2, ST-35 «Гром» и Skyfist.

Затем Зеленский отправился с рабочей поездкой в Запорожскую область. Там, на острове Хортица, он присутствовал на церемонии принесения клятвы курсантами военных лицеев, в том числе Луганского, который был эвакуирован после начала боевых действий в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский

© www.president.gov.ua

Президент Украины пообещал, что военный лицей вернётся в «украинский Луганск». Также он заявил, что Киев непременно восстановит контроль над Крымом и всей территорией Луганской и Донецкой областей. Правда, Зеленский не уточнил, когда и каким способом будут возвращены территории.

«Мы понимаем: это не сон. Это наша жизнь. Это наша украинская история. Это наш вызов. И нам предстоит его преодолеть. Чтобы наконец сказать: мир наступил. Донбасс и Крым — снова Украина. И всё это нам точно не кажется. Всё это — реальность», — сказал Зеленский.

Вечером того же дня украинский лидер прибыл в Донбасс с целью посещения передовых позиций войск операции объединённых сил (ООС), Мариуполя и осмотра объектов, которые возводятся в рамках президентской программы «Большое строительство».

«Дежурные фразы»

Весьма радикально по вопросу «возвращения» Крыма и Донбасса в День защитников и защитницы высказался бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

На своей странице в Facebook Аваков выступил за то, чтобы Киев имел «наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий».

Экс-глава МВД выразил скепсис по поводу дипломатического способа урегулирования конфликта в Донбассе, заявив, что «гибридная война РФ против Украины» продолжается более 2700 дней. По его словам, безопасность Украины — «это не мир на условиях оккупанта».

Экс-министр призвал власти сформировать «единую стратегию» по Крыму и Донбассу и «эффективную архитектуру государственной безопасности» благодаря сотрудничеству прежде всего с США, Канадой, Великобританией, Францией, Германией, Италией и Японией.

Александр Семченко полагает, что украинские власти пытаются «вдохновить» военных и радикально настроенную часть общества с помощью постоянных заявлений о намерении вернуть контроль над утраченными территориями на юго-востоке страны.

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«Это дежурные фразы, которые всегда произносятся. Они стали правилом «хорошего тона» почти на всех публичных мероприятиях, хотя в реальности в них, как я думаю, никто не верит. Не знаю, кого вообще это может «подбодрить». Тем более никто из бывшего и нынешнего руководства Украины не называет ни сроков, ни конкретных способов возврата территорий», — подчеркнул политолог.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В комментарии RT он выразил надежду, что вопреки кардинальным переменам последних лет в украинской армии остались «разумные люди», которые осознают эфемерность громких политических заявлений постмайданного руководства.

«Можно что угодно декларировать, но, я уверен, даже в условиях этой беспощадной пропаганды военнослужащие ВСУ и обычные люди понимают, что Крым останется российским и что продолжать войну в Донбассе совершенно бессмысленно», — сказал Жарихин.

По мнению эксперта, навязывая украинцам празднование 14 октября, власти стремятся заставить жителей страны отказаться от собственных исторических побед и традиций. Кроме того, Киев перманентно пытается представить гражданский конфликт в Донбассе как военно-политическое противостояние с Москвой, добавил эксперт.

Акция националистов 14 октября в центре Киева

© Legion Media

«14 октября почитаются только коллаборационисты и «ветераны» АТО. Именно они должны считаться якобы защитниками Украины. Проявляется неистовый национализм, провоцируется ненависть к России. Всё это — настоящее преступление перед украинским народом, судьба которого ни Зеленского, ни его приспешников не интересует», — резюмировал Жарихин.

* Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).