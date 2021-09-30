«Даже не пытаются вернуться к реальности»: как киевские власти хотят «вернуть» Крым

Украинский кабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, этот документ вместе с соответствующей стратегией будет дорожной картой Киева. Глава этого региона РФ Сергей Аксёнов назвал меру Киева «глупым и безнадёжным фарсом», нацеленным на «отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем». По мнению экспертов, никакие планы и стратегии Украины не повлияют на статус российского Крыма. Киев осознаёт это, но подобными инициативами хочет привлечь к себе внимание западных партнёров, которые уже изрядно устали от украинского вопроса, полагают аналитики.

Украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

«Он (план. — RT) вместе с соответствующей стратегией будет нашей дорожной картой, благодаря которой мы вернём украинский Крым», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания кабмина.

Также он сообщил, что «Крымская платформа» — это «не одноразовое мероприятие, которое потом исчезнет с повестки дня». По его словам, Киев принимает «комплексные документы, которые содержат очень детальные шаги по деоккупации».

«Мы привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира, мы документируем все преступления страны-агрессора и заставим Россию платить за эти преступления в международных судах. Мы работаем с нашими странами-партнёрами и в рамках международных организаций, в рамках международных договорённостей, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что план мероприятий по реализации стратегии «деоккупации и реинтеграции» Крыма предполагает проведение мониторинга и документирования якобы нарушений Россией прав и свобод человека, интересов граждан Украины и юридических лиц в Крыму, а также гуманитарного права.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на утверждение этого плана, назвав меру Киева в своём Telegram-канале «глупым и безнадёжным фарсом». По его словам, такой шаг нацелен на «отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом».

«С такой же целью проводилась «Крымская платформа» и множество других бесполезных мероприятий и инициатив из области вымышленной реальности, — подчеркнул он. — В отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма».

Заседание украинского кабмина

© www.kmu.gov.ua

Киевская стратегия

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию и реинтеграцию» Крыма. В частности, правительству было поручено организовать и запустить «Крымскую платформу», а также меры, призванные якобы защитить права жителей Крыма.

«Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ — просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернётся в состав Украины», — сообщил Зеленский во время своего обращения к украинским гражданам.

Позже, в марте, он утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Как сообщал офис Зеленского, этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, «направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путём деоккупации и реинтеграции Крыма».

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«Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова, а также основные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной политики и политики безопасности», — говорится в сообщении офиса Зеленского.

Как отмечается, стратегия «даёт чёткий сигнал» международному сообществу, что Украина «последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности».

Этот документ также предусматривает международный переговорный процесс «по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины», основываясь, в частности, на результатах деятельности «Крымской платформы», подчеркнули в офисе Зеленского.

«Также документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе», — говорилось в сообщении.

Отмечалось также, что, после того как кабмин Украины разработает план этой стратегии, на его основе «соответствующие государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова».

«Крымская платформа»

© Volodymyr Tarasov/Ukrinform/ www.legion-media.ru

«Держать в центре внимания»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, никакие планы и стратегии Украины не смогут повлиять на статус Крыма.

«Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются неотъемлемой российской территорией. В соответствии с Конституцией России не может стоять вопрос об изменении статуса либо передаче этих земель, являющихся частью РФ, другому государству. Народ Крыма сделал свой выбор в 2014 году, и его нужно уважать всем сопредельным государствам, а также странам — членам ООН», — подчеркнул аналитик.

По словам Шаповалова, заявления Шмыгаля относительно плана, связанного с реализацией стратегии по «деоккупации» полуострова, носят «демагогический характер», как и все высказывания и действия Киева в рамках «Крымской платформы».

«Эти меры являются элементами гибридной войны против России. И рассматриваются РФ как недружественный шаг. Кроме того, это попытка привлечь внимание западных партнёров Киева, которые уже изрядно устали от украинского вопроса», — сказал он.

Шаповалов также отметил, что Москва практически каждый день слышит антироссийские выпады со стороны Киева.

«Украинские власти даже не пытаются вернуться к реальности и вести речь не о каких-то абсурдных и нереализуемых идеях, а о жизни и будущем своего собственного народа, его благополучии», — заявил аналитик.

При этом Шаповалов назвал необоснованными обвинения Киева в адрес России, указанные в плане мероприятий по реализации стратегии «деоккупации» Крыма.

«Никакие права Украины и её граждан Россия не нарушает. Такие тезисы не что иное, как пропагандистский трюк и элемент информационной войны. Рассуждения Киева о каких-то якобы преступлениях РФ являются лицемерной попыткой перевести стрелки со своих собственных противоправных действий. Именно Киев нарушает права крымчан и жителей юго-востока Украины, проводя против них враждебные действия», — сообщил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Konstantin Sazonchik TASS PUBLICATION/ www.legion-media.ru

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Киев сам признаётся, что за счёт такого рода инициатив хочет всё время «держать идею возвращения Крыма Украине в центре внимания международной общественности». Но на западных партнёров это уже не действует, считает аналитик.

«Украинские власти и сами прекрасно понимают, что конечная цель неосуществима. Но Украина надеется, что международные суды, в первую очередь Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), будут руководствоваться не законом и здравым смыслом, а политическими мотивами. И, таким образом, присуждать Украине какие-то суммы, которые будут требовать от России. Однако Москва, согласно российскому законодательству, совершенно не обязана подчиняться решениям этих инстанций. Но Киев всё равно продолжит имитировать бурную деятельность для внутренней аудитории», — подытожил аналитик.