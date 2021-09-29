Аксёнов назвал украинский план «деоккупации» Крыма «глупым и безнадёжным фарсом»

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал утверждённый правительством Украины план «деоккупации» полуострова «глупым и безнадёжным фарсом».
Аксёнов назвал украинский план «деоккупации» Крыма «глупым и безнадёжным фарсом»
  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
  • РИА Новости

«В отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма», — написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

По мнению главы Крыма, действия властей Украины нацелены на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем.

29 сентября правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма», решение одобрено членами кабинета министров.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить