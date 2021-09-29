Аксёнов назвал украинский план «деоккупации» Крыма «глупым и безнадёжным фарсом»
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- РИА Новости
«В отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма», — написал Аксёнов в своем Telegram-канале.
По мнению главы Крыма, действия властей Украины нацелены на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем.
29 сентября правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма», решение одобрено членами кабинета министров.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.