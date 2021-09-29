На Украине утвердили стратегию «деоккупации Крыма»

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Правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма» , решение одобрено членами кабинета министров.
На Украине утвердили стратегию «деоккупации Крыма»
  • AP

«Стратегия — это комплексная дорожная карта, благодаря которой мы вернём Крым. Это очень детальные шаги по деоккупации», — цитирует ТАСС премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

По его словам, Украина работает со странами-партнёрами по вопросу удерживания темы Крыма на повестке дня.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией после выборов в Госдуму в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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