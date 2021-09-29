Песков: Путин и Эрдоган не будут обсуждать на переговорах Крым

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Тема Крыма подниматься на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи не будет.
Песков: Путин и Эрдоган не будут обсуждать на переговорах Крым
  • AP

«Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил об отказе Турции признавать Крым частью России.

Впоследствии Песков отметил, что высказывания турецкого лидера по поводу Крыма не разрушают перспективы успешного проведения его визита в Россию, который намечен на 29 сентября.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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