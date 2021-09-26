Песков: заявления Эрдогана о Крыме не рушат перспективы конструктивного визита в Россию
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию», — сказал он.
Представитель Кремля напомнил, что у России и Турции «весьма развитые отношения», притом что между странами также сохраняются разногласия.
«Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они её не скрывали», — цитирует Пескова ТАСС.
Он признал, что подобные заявления «чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след», однако это «никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию».
Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил об отказе Турции признавать Крым частью России.
После этого Дмитрий Песков отметил, что в Кремле категорически не согласны с позицией Анкары.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.