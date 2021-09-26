Песков: заявления Эрдогана о Крыме не рушат перспективы конструктивного визита в Россию

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Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Крыма не разрушают перспективы успешного проведения его визита в Россию, который намечен на 29 сентября.
Песков: заявления Эрдогана о Крыме не рушат перспективы конструктивного визита в Россию
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что у России и Турции «весьма развитые отношения», притом что между странами также сохраняются разногласия.

«Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они её не скрывали», — цитирует Пескова ТАСС.

Он признал, что подобные заявления «чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след», однако это «никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию».

Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил об отказе Турции признавать Крым частью России.

После этого Дмитрий Песков отметил, что в Кремле категорически не согласны с позицией Анкары.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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