В Кремле заявили о категорическом несогласии с позицией Турции по Крыму
- РИА Новости
«Что касается этой позиции, да, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», — цитирует его ТАСС.
Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил об отказе Турции признавать Крым частью России.
До этого турецкий МИД заявлял, что результаты выборов в Госдуму применительно к Крыму не имеют юридической силы для Анкары.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.