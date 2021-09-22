В Кремле заявили о категорическом несогласии с позицией Турции по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме, отметив, что в Кремле категорически не согласны с позицией Анкары.

«Что касается этой позиции, да, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», — цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил об отказе Турции признавать Крым частью России.

До этого турецкий МИД заявлял, что результаты выборов в Госдуму применительно к Крыму не имеют юридической силы для Анкары.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.