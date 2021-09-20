Турция не признала выборы в Госдуму в Крыму

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МИД Турции сообщил, что не признаёт выборы в российскую Госдуму, проведённые на территории Крыма.
Турция не признала выборы в Госдуму в Крыму
  • © AP Photo

«Прошедшие 17—19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — приводит ТАСС сообщение МИД Турции.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что возбудила уголовное дело из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о санкциях в отношении причастных к организации выборов в Крыму. Крымский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT данное заявление.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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