Эрдоган отказался признать Крым частью России

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Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган отказался признать Крым частью России
  • © Mary Altaffer / AP

«Мы придаём большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём», — заявил Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Он также упомянул защиту прав крымских татар.

20 сентября МИД Турции сообщил, что прошедшие 17—19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары. В российском МИД отметили, что Москва обратила внимание на заявление Анкары и делает соответствующие выводы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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