Эрдоган отказался признать Крым частью России
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«Мы придаём большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём», — заявил Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Он также упомянул защиту прав крымских татар.
20 сентября МИД Турции сообщил, что прошедшие 17—19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары. В российском МИД отметили, что Москва обратила внимание на заявление Анкары и делает соответствующие выводы.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.