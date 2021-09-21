Кремль не приемлет заявлений Турции о непризнании выборов в Крыму

Кремль не приемлет заявлений Турции о нелегитимности выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму, и открыто говорит об этом турецким коллегам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем такие заявления и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит свою позицию, отдавая дань правде и реальному положению дел», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция является партнёром России, а наличие существенных вопросов, по которым имеется разногласие, не должно стать препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в региональных вопросах.

«Что касается точек разногласия, то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что нам удастся сблизить позиции», — добавил Песков.

20 сентября МИД Турции сообщил, что прошедшие 17—19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары. В российском МИД отметили, что Москва обратила внимание на заявление Анкары и делает соответствующие выводы.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.