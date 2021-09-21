Захарова прокомментировала заявление МИД Турции о непризнании выборов в Крыму

Москва обратила внимание на заявление Турции о непризнании выборов в Крыму и делает соответствующие выводы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью России, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — сказала она в эфире «Соловьёв Live».

Ранее турецкий МИД заявил, что результаты выборов в Государственную думу применительно к Крыму «не имеют юридической силы для Турции».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.