Захарова прокомментировала заявление МИД Турции о непризнании выборов в Крыму

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Москва обратила внимание на заявление Турции о непризнании выборов в Крыму и делает соответствующие выводы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала заявление МИД Турции о непризнании выборов в Крыму
  • РИА Новости

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью России, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — сказала она в эфире «Соловьёв Live».

Ранее турецкий МИД заявил, что результаты выборов в Государственную думу применительно к Крыму «не имеют юридической силы для Турции».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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