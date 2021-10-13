«Это только начало»: как украинские регионы вводят режим ЧС из-за проблем с поставками газа бюджетным учреждениям

В шести украинских регионах объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за проблем со снабжением газом бюджетных учреждений. Поставщики массово отказываются исполнять ранее заключённые контракты и предлагают организациям платить по текущим, гораздо более высоким тарифам. При этом в конце сентября кабмином, регионами Украины и «Нафтогазом» был подписан меморандум о неповышении цен на тепло и горячую воду. Эксперты считают, что к текущей ситуации привела энергетическая политика Киева, привязавшего внутренние тарифы на газ к ценам на внешних торговых площадках, а также то, что власти страны недооценили масштабы возможного энергетического кризиса.

Уже в шести областях Украины — Одесской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Полтавской и Ивано-Франковской — объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной послужил отказ газовых поставщиков выполнять ранее заключённые контракты из-за повышения цен на голубое топливо. Теперь, как утверждают в областных администрациях, есть риск, что отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и прочих бюджетных учреждений может быть сорван.

Как отмечают эксперты, к нынешней ситуации привёл курс на реформу ценообразования, который Киев взял после 2014 года. «В ходе этой реформы цена на газ внутри страны формировалась в зависимости от цен на газ на внешних торговых площадках», — пояснил в комментарии RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В частности, о колоссальном росте цен сообщили в Одесской области. В ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной госадминистрации (ОГА) отмечалось, что поставщики предупреждают многие бюджетные учреждения региона о прекращении поставок и разрыве контрактов.

«В связи с повышением рыночной стоимости оптовой закупки природного газа поставщики услуг не могут выполнять контрактные условия, а учреждения социальной сферы, в свою очередь, не могут платить завышенную в разы стоимость услуг. Сегодня поставщиками предлагаются рыночные цены на услуги по газоснабжению на уровне 40 грн./куб. м (109,2 руб. — RT)», — отмечалось на заседании 11 октября.

При этом, по словам главы департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА Антона Шалыгайло, ранее контракты были заключены на поставку топлива по цене в среднем 11,5 грн. за куб. м (31,4 руб. — RT) без учёта НДС.

В связи с этим, подчеркнули в ОГА, бюджетные заведения и учреждения социальной сферы могут быть отключены от газоснабжения из-за отсутствия поставщиков и невозможности заключить новые контракты в сжатые сроки.

Об отказе поставщиков выполнять контракты с нерыночной ценой заявляли и в Закарпатской области.

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«Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м. Но цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период», — отметил глава региона Анатолий Полосков.

Власти Львовской области на днях сообщали, что в регионе функционируют 825 бюджетных учреждений, имеющих в совокупности более 4 тыс. пунктов учёта газа. Однако из этого количества только 986 точек введены в работу. По словам руководителя Департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства региона Богдана Кейвана, это связано с тем, что большая часть учреждений не заключила договоры на поставку топлива.

«Учитывая продолжительность проведённых торгов в системе ProZorro (почти все госзакупки проводятся через неё. — RT) и их незавершение в части определения победителей, как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и из-за значительных колебаний цен на газ, имеем такую сложную ситуацию в бюджетной сфере», — отмечал он.

В Полтавской области введение чрезвычайной ситуации назвали мерой, которая поможет госучреждениям оперативнее заключить новые соглашения.

«Теперь они по закону получат возможность заключить договоры на поставку газа не по полной, а по сокращённой процедуре, которая продлится всего несколько дней», — заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Власти Ивано-Франковской области на ситуацию отреагировали более эмоционально, отметив, что теперь для обеспечения социальных учреждений газом из бюджета придётся изыскивать значительные средства.

«В заведениях здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18—19 градусов тепла. Несмотря на то что в начале года была договорённость о цене на газ по 7—8 грн. (19,1—21,8 руб. — RT) за кубометр, а теперь получается — по 30 (80 руб. — RT)? А это дополнительно 500 тыс. грн. (1,37 млн руб. — RT) для городского бюджета! А теперь представьте, какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тыс. деток, которые должны учиться в тёплых и комфортных условиях. А это более 253 тыс. кубометров газа и более 7 млн (19,1 млн руб. — RT) для бюджета города. А ещё есть учреждения культуры, библиотеки, социальные заведения… Это чрезвычайная ситуация, и нужно принимать незамедлительные решения», — написал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Facebook

Позднее, однако, пост был удалён. Как предположил один из пользователей, произошло это по причине многочисленных жалоб, которые начали появляться под публикацией.

«А это фактически выглядит уже как антиевропейская и антизападная пропаганда», — отметил пользователь.

Вместо этого Марцинкив разместил сообщение, что отопительный сезон в городе начнётся 18 октября. При этом он признал, что проблемы с его обеспечением всё равно будут.

«Есть нюансы с системой централизованного отопления — она изношена, поэтому ожидаем прорывов», — написал мэр.

Хотели как лучше

При этом главы областей напоминают о недавнем меморандуме о неповышении тарифов на тепло и горячую воду, который 30 сентября был заключён между кабмином, «Нафтогазом», ассоциацией городов Украины и палатой местных властей конгресса. Согласно этому соглашению, до конца отопительного сезона цена газа для населения должна составить 7,4 грн. (20,2 руб. — RT) за кубометр, а для бюджетных организаций — 13,6 грн. (37,2 руб. — RT) за 1 куб. м. Тогда же премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что Украина располагает достаточным запасом газа в подземных хранилищах для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона, и назвал объём в 19 млрд куб. м.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

AP

© Efrem Lukatsky

Также в документе отмечено, что для сохранения низких тарифов в 2022 году в местные бюджеты будут направлены поступления от НДФЛ в размере 4%, которые составят не менее 11 млрд грн. (30 млрд руб.).

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В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины возникшую ситуацию объясняют тем, что в подземные хранилища газа в этом году закачали на 30% меньше топлива. Ситуация усугубляется тем, что в Европе сейчас также наблюдается энергокризис.

«Проблема ещё и в том, что запасы угля тоже находятся на минимальном уровне. Раньше в случае необходимости ТЭС переводили на газ. Но в этом году не будет такой возможности. Я уже не говорю о том, что могут начаться веерные отключения», — рассказал источник RT в ведомстве.

В президентской партии «Слуга народа», в свою очередь, говорят, что правительство недоглядело за ситуацией с газом, обратив всё своё внимание на другие программы типа строительства дорог.

«Я так понимаю, это только начало и скоро такая кризисная ситуация будет наблюдаться и в других регионах страны. Украина полностью провалила подготовку к отопительному сезону», — признал собеседник RT из партии «Слуга народа».

В партии «Батькивщина» одним из выходов из ситуации назвали закупку хотя бы некоторого количества газа напрямую у Москвы.

«Но лучше писать гадости про Россию и гордо мёрзнуть, чем заключить контракты на поставку газа с «Газпромом». А представляете, как будут чувствовать себя люди зимой, если температура воздуха в квартирах снизится до +10 или до +5 °С? И обогреватель не включишь, потому что со светом тоже будут перебои. А холодная погода на Украине длится, как правило, до середины марта», — посетовал источник RT в «Батькивщине».

Украинские школьники

AFP

© Genya Savilov

Следуя европейскому тренду

По словам экспертов, украинские власти могли бы справиться с нынешним кризисом, если бы не привязывались к европейскому газовому рынку. Как напомнил Александр Фролов, Украина потребляет в год около 30 млрд куб. м газа, из которых сама добывает порядке 20 млрд кубов. Из этого количества, отметил аналитик, около 13,5 млрд куб. м приходится на государственную компанию «Укргаздобыча». В начале октября она отчиталась о добыче 10,2 млрд кубометров за девять месяцев 2021 года.

«Эта компания, по идее, могла бы доставлять газ потребителям дешевле, но с точки зрения либеральных экономических моделей это невозможно. Потому что, если цены на газ внутри страны будут ниже, чем цены вне страны, значит, компании будут нацелены на продажу своего газа за пределами страны, там, где газ будет дороже. Значит, необходимо, чтобы газ внутри Украины стоил столько же, сколько стоит, скажем, на какой-нибудь европейской бирже. А цены там сейчас колоссальные», — выразил свой взгляд на ситуацию Фролов.

С его оценкой согласен заместитель гендиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Как отмечает аналитик, из-за реформирования украинского рынка газа внутренние цены для потребителей оказались привязаны к спотовым котировкам в Европе.

«В результате, несмотря на то что газ украинской добычи обеспечивает примерно две трети потребностей страны в газе, не только промышленность, но и бюджетники платят за газ по европейским ценам. А тарифы для коммунальных предприятий тоже растут вслед за спотовым ралли в Европе», — рассказал собеседник RT.

В свою очередь, эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что бюджетные учреждения страны вынуждены выходить за контрактами на биржу и проводить тендеры, так как не имеют прямых договорённостей с «Нафтогазом».

«По закону учреждения обязаны огласить конкурс на поставку газа, однако к ним приходят компании с ценами в 35—40 тыс. грн. (95,6— 109,3 тыс. руб. — RT) за тысячу кубометров, и они не могут осилить эту стоимость. По-хорошему, нужно, чтобы «Нафтогаз» закупил этим поставщикам топливо, с которым они бы уже вышли на тендеры с ценой по хотя бы 18 тыс. грн. (49,2 тыс. руб. — RT) за тысячу кубометров. Это было бы решением проблемы», — отметил он в комментарии RT.

Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» в Стрыйском районе Львовской области

РИА Новости

«На те же грабли»

Между тем в «Нафтогазе» на фоне нынешней ситуации выступили с предложением о специальной цене для школ, детских садов, больниц и религиозных организаций.

«Школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 грн./куб. м (37,4 руб. — RT)... На Украине до старта отопительного сезона остались считаные дни. Бюджетные организации могут купить газ у любых поставщиков, но сегодня невозможно найти газ по цене ниже чем 30—45 гривен (82—123 руб. — RT) за кубометр», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Там отметили, что контракт на предложенных условиях заключается на 15 месяцев (до конца 2022 года), а итоговая стоимость кубометра газа с учётом НДС и транспортировки составит 16,8 гривен (45,9 руб.).

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, этой ситуации вполне можно было бы избежать.

«Всё это свидетельствует о некомпетентности киевских властей. Ведь именно от них зависит, как будет складываться экономическая и энергетическая ситуация, так как Украина имеет не федеральную структуру, а унитарную. Поэтому, если грубо выражаться, положение на Украине можно охарактеризовать как «наступили на те же грабли». Ведь в прошлом году была практически аналогичная ситуация, может, только не настолько драматичная», — сказал RT Оленченко.

В связи с этим громкие заявления представителей правительства об их уверенности в комфортном прохождении отопительного сезона эксперт назвал политической бравадой.

«Политики и чиновники хотят продемонстрировать свой антироссийский дух, жертвуя в угоду этому своими непосредственными обязанностями по обеспечению благосостояния населения», — заключил Оленченко.